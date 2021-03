Pirelli - Giorgio Luca Bruno nominato nuovo vice amministratore delegato (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Pirelli risolve la crisi al vertice causata, alla fine di gennaio, dalle dimissioni di Angelos Papadimitriou dalla carica di direttore generale e vice amministratore delegato della società. L'incarico, su proposta del numero uno Marco Tronchetti Provera, è stato affidato a Giorgio Luca Bruno, attuale ad della Prometeon Tyre, l'azienda nata dallo scorporo del business dei pneumatici industriali dalla multinazionale della Bicocca. A marzo il piano industriale. La nomina è stata proposta al consiglio di amministrazione dallo stesso Tronchetti Provera per "supportare l'esecuzione del piano industriale che verra presentato al mercato il prossimo 31 marzo, ma anche per "rafforzare il management team in considerazione del futuro percorso di successione dell'attuale numero ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 marzo 2021) Larisolve la crisi al vertice causata, alla fine di gennaio, dalle dimissioni di Angelos Papadimitriou dalla carica di direttore generale edella società. L'incarico, su proposta del numero uno Marco Tronchetti Provera, è stato affidato a, attuale ad della Prometeon Tyre, l'azienda nata dallo scorporo del business dei pneumatici industriali dalla multinazionale della Bicocca. A marzo il piano industriale. La nomina è stata proposta al consiglio di amministrazione dallo stesso Tronchetti Provera per "supportare l'esecuzione del piano industriale che verra presentato al mercato il prossimo 31 marzo, ma anche per "rafforzare il management team in considerazione del futuro percorso di successione dell'attuale numero ...

