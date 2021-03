Pillola anticoncezionale e vaccino: “Non interrompetela, nessun rischio di trombosi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “nessun allarmismo. Non c’è nessuna controindicazione nel vaccino anti Covid per le donne che utilizzano contraccettivi ormonali o la terapia ormonale sostitutiva in menopausa”. Vuole essere chiara la dottoressa Silvia Von Wunster, Responsabile Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell‘Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, dopo le notizie che hanno iniziato a circolare sul rischio di trombosi nelle donne dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca anti Covid-19, in particolare se viene assunta la Pillola anticoncezionale. “Non vi è nessun dato in letteratura che evidenzi un aumento del rischio trombotico nella popolazione sottoposta alla vaccinazione Astrazeneca – spiega la dottoressa Von Wunster ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) “allarmismo. Non c’èa controindicazione nelanti Covid per le donne che utilizzano contraccettivi ormonali o la terapia ormonale sostitutiva in menopausa”. Vuole essere chiara la dottoressa Silvia Von Wunster, Responsabile Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell‘Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, dopo le notizie che hanno iniziato a circolare suldinelle donne dopo aver fatto ilAstrazeneca anti Covid-19, in particolare se viene assunta la. “Non vi èdato in letteratura che evidenzi un aumento deltrombotico nella popolazione sottoposta alla vaccinazione Astrazeneca – spiega la dottoressa Von Wunster ...

Advertising

Sil25Par : Consiglio da chi ne sa più di me. Se verifico di avere buoni #anticorpi, facendo il sierologico. Posso rifiutarmi e… - dontmi_nd : poi qualcuno mi spiega perché ho trovato una pillola del mio anticoncezionale per terra anche se non me ne mancano??? - lilprincess3331 : @ilydovoids Ah.. tipo pillola anticoncezionale ahahah Scherzo ahah Non lo sapevo davvero - DeerEwan : RT @quinonsischerza: Se la gente leggesse il bugiardino della pillola anticoncezionale, oggi, sulla terra, saremmo 20 miliardi?? - GgBotta : RT @HMQueenBee: Vi voglio così preoccupati per la trombosi venosa anche quando a causarla è la pillola anticoncezionale che la vostra ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Pillola anticoncezionale Vaccino Covid, nessun rischio trombosi, né controindicazioni per estroprogestinici Vaccino Covid e pillola anticoncezionale Gli specialisti si sono pronunciati anche sui presunti effetti che il vaccino anti - Covid potrebbe avere sulle donne che assumono la pillola ...

Vaccino e pillola anticoncezionale, ginecologi: 'Non c'è rischio di trombosi per donne' Non c'è nessuna controindicazione tra le donne che assumono la pillola e il vaccino . Le società scientifiche di ostetricia e ginecologia prendono posizione sulla vaccinazione anti - Covid e il (presunto) rischio di trombosi nelle donne. 'Sulla base dei dati ...

Pillola anticoncezionale e vaccino: “Non interrompetela, nessun rischio di trombosi” BergamoNews Vaccini, riaperte le prenotazioni per AstraZeneca Le prenotazioni saranno possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili (a ciascun posto corrisponde una dose. di vaccino). Per collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/ho ...

La Ue riscrive le regole sull'export dei vaccini: "Via libera solo se c'è reciprocità" (AGI - Agenzia Giornalistica Italia) Tenendo anche conto che una gravidanza non evitata è associata allo stesso rischio di tromboembolismo venoso della pillola anticoncezionale! I fatti solidi sono ...

Vaccino Covid eGli specialisti si sono pronunciati anche sui presunti effetti che il vaccino anti - Covid potrebbe avere sulle donne che assumono la...Non c'è nessuna controindicazione tra le donne che assumono lae il vaccino . Le società scientifiche di ostetricia e ginecologia prendono posizione sulla vaccinazione anti - Covid e il (presunto) rischio di trombosi nelle donne. 'Sulla base dei dati ...Le prenotazioni saranno possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili (a ciascun posto corrisponde una dose. di vaccino). Per collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/ho ...(AGI - Agenzia Giornalistica Italia) Tenendo anche conto che una gravidanza non evitata è associata allo stesso rischio di tromboembolismo venoso della pillola anticoncezionale! I fatti solidi sono ...