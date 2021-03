Piaggio, Aprilia SXR 160 nominato scooter dell’anno in India (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Aprilia SXR 160, scooter del gruppo Piaggio, è stato nominato scooter dell’anno in India agli Autocar Awards 2021, dove è stato eletto “scooter Of The Year 2021” dall’autorevole testata giornalistica. La giuria di esperti ha evidenziato come l’Aprilia SXR 160 rappresenti una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture. “Lanciato sul mercato Indiano solo lo scorso gennaio – e poche settimane fa in Nepal -, Aprilia SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento degli scooter premium”, ha commentato il CEO di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) –SXR 160,del gruppo, è statoinagli Autocar Awards 2021, dove è stato eletto “Of The Year 2021” dall’autorevole testata giornalistica. La giuria di esperti ha evidenziato come l’SXR 160 rappresenti una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture. “Lanciato sul mercatono solo lo scorso gennaio – e poche settimane fa in Nepal -,SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento deglipremium”, ha commentato il CEO di ...

