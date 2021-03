Perugia-Trento oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) oggi mercoledì 24 marzo (ore 20.30) si gioca Perugia-Trento, semifinale di ritorno della Champions League 2021 di volley maschile. Al PalaBarton va in scena il secondo atto di questa vibrante contesa che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della massima competizione europa. I dolomitici si presentano all’appuntamento forti della schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta settimana scorsa nel match d’andata, mentre gli umbri sono chiamati a una nuova rimonta come era già successo nei quarti di finale contro Modena. I Block Devils, reduci dal successo su Milano valso l’accesso alle semifinali dei playoff scudetto, hanno tutte le carte in regola per tentare il colpaccio: devono vincere per 3-0 o 3-1 e poi imporsi nel golden set di spareggio. Ai ragazzi di coach ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)mercoledì 24 marzo (ore 20.30) si gioca, semifinale di ritorno delladimaschile. Al PalaBarton va in scena il secondo atto di questa vibrante contesa che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della massima competizione europa. I dolomitici si presentano all’appuntamento forti della schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta settimana scorsa nel match d’andata, mentre gli umbri sono chiamati a una nuova rimonta come era già successo nei quarti di finale contro Modena. I Block Devils, reduci dal successo su Milano valso l’accesso alle semifinali dei playoff scudetto, hanno tutte le carte in regola per tentare il colpaccio: devono vincere per 3-0 o 3-1 e poi imporsi nel golden set di spareggio. Ai ragazzi di coach ...

