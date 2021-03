Pd: prima riunione segreteria Letta, focus su Circoli e sanità lombarda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Si è tenuta questa mattina la prima riunione della segreteria convocata dal Segretario nazionale Enrico Letta". Lo rende noto il Pd. "Il Segretario ha affrontato le modalità e i temi di lavoro delle prossime settimane, in particolare il vademecum inviato ai Circoli per la costruzione delle Agorà Democratiche. Fra i punti in primo piano anche lo stato di avanzamento del piano vaccinale, con la conseguente ricaduta sulle riaperture scolastiche e la situazione di emergenza sanitaria in Lombardia", aggiunge il Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Si è tenuta questa mattina ladellaconvocata dal Segretario nazionale Enrico". Lo rende noto il Pd. "Il Segretario ha affrontato le modalità e i temi di lavoro delle prossime settimane, in particolare il vademecum inviato aiper la costruzione delle Agorà Democratiche. Fra i punti in primo piano anche lo stato di avanzamento del piano vaccinale, con la conseguente ricaduta sulle riaperture scolastiche e la situazione di emergenza sanitaria in Lombardia", aggiunge il Partito democratico.

