Pavia | firmato il nuovo accordo tra Prefettura e Abi per la sicurezza nelle banche

(Di mercoledì 24 marzo 2021)- E' statoquesta mattina, mercoledì 24 marzo, inil"Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca". Lo hanno sottoscritto il prefetto di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavia firmato

Informatore Vigevanese

- E' statoquesta mattina, mercoledì 24 marzo, in Prefettura ail nuovo "Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca". Lo hanno sottoscritto il prefetto di ......rischio che le conseguenze siano più pesanti proprio perché non si è tutelati dal contratto. tra cui, Cattolica e Trapani. L'accaduto ha determinato disservizi anche ad alcuni enti ...Il Protocollo d'intesa aggiorna il precedente del 2019 recependo i cambiamenti della situazione in vista della ripresa economica post-pandemia ...I problemi e le inefficienze del piano di vaccinazioni in Lombardia, tra le tante lettere di denuncia che sono arrivate, ne scegliamo tre: quella di un figlio che racconta l’attesa dell’anziana mamma, ...