Pattinaggio artistico oggi, Mondiali 2021: orari 24 marzo, tv, programma, italiani in gara (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci siamo. I Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico entrano nel vivo. Esattamente alle ore 10:00 di oggi, mercoledì 24 marzo, le luci dell‘Ericsson Globe Arena di Stoccolma si accenderanno per illuminare la prima giornata ufficiale di competizioni, dove scenderanno sul ghiaccio gli atleti della specialità individuale femminile e delle coppie per eseguire lo short program. Per ciò che concerne la gara del singolo i riflettori saranno puntati sulla sfida al vertice tra la grande favorita della vigilia, Anna Scherbakova, e la compagna di squadra Alexandra Trusova, transitata lo scorso anno alla corte di Evgenii Plushenko. Altra osservata speciale sarà certamente la nipponica Rika Kihira, anche lei recentemente approdata da un nuovo coach, nello specifico Stéphane Lambiel. L’Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci siamo. I Campionatidientrano nel vivo. Esattamente alle ore 10:00 di, mercoledì 24, le luci dell‘Ericsson Globe Arena di Stoccolma si accenderanno per illuminare la prima giornata ufficiale di competizioni, dove scenderanno sul ghiaccio gli atleti della specialità individuale femminile e delle coppie per eseguire lo short program. Per ciò che concerne ladel singolo i riflettori saranno puntati sulla sfida al vertice tra la grande favorita della vigilia, Anna Scherbakova, e la compagna di squadra Alexandra Trusova, transitata lo scorso anno alla corte di Evgenii Plushenko. Altra osservata speciale sarà certamente la nipponica Rika Kihira, anche lei recentemente approdata da un nuovo coach, nello specifico Stéphane Lambiel. L’Italia ...

Advertising

cosamidicimaj : Tre anni di danza e anni di pattinaggio artistico. È uno abituato al sacrificio per realizzare i propri sogni, per… - sportface2016 : Domani cominciano i #Mondiali di pattinaggio artistico: programma, date, orari e diretta tv #Stockholm21 - GrossetoSport : New post (E' ripartito il campionato provinciale Uisp di pattinaggio artistico) has been published on GrossetoSport… - OA_Sport : Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: l’esordio di Lara Naki Gutmann dopo una stagione da leader - joypolletto : LUI. il modo come ero entrata in fissa con lui ed il pattinaggio artistico dopo che era uscito yuri on ice... che e… -