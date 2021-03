Pattinaggio artistico: Boikova-Kozlovskii al comando dopo lo short ai Mondiali 2021, undicesimi Della Monica-Guarise (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando c’è da andare all’attacco, loro lo fanno sempre nel migliore dei modi. Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii si sono piazzati al comando Della classifica dopo lo short delle coppie ai Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico, rassegna in scena questa settimana all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma, in Svezia. I pattinatori allenati dalla mitica Tamara Moskvina si sono presentati sul ghiaccio con un programma nuovo di zecca, interpretato sulle musiche de “Merry Go Round of Life” e pattinato senza la minima sbavatura. Ottimo in tal senso il triplo salchow in parallelo, così come il triplo twist, eseguito con il braccio alzato in fase di rotazione e chiamato di livello 3; magistrale inoltre il sollevamento del gruppo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando c’è da andare all’attacco, loro lo fanno sempre nel migliore dei modi. Alexandra-Dmtriisi sono piazzati alclassificalodelle coppie aidi, rassegna in scena questa settimana all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma, in Svezia. I pattinatori allenati dalla mitica Tamara Moskvina si sono presentati sul ghiaccio con un programma nuovo di zecca, interpretato sulle musiche de “Merry Go Round of Life” e pattinato senza la minima sbavatura. Ottimo in tal senso il triplo salchow in parallelo, così come il triplo twist, eseguito con il braccio alzato in fase di rotazione e chiamato di livello 3; magistrale inoltre il sollevamento del gruppo ...

