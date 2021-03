Patente vaccinale | il ministro Garavaglia | «Fondamentale | tutto il settore si sta muovendo» In Italia salgono a 8 | 3 milioni le dosi distribuite

Advertising

odisseo88 : @Patrizi66164836 @giulianol @DVecchiaccio @AlbertoCameroni @MassimilianRic @emmevilla Dove volevo arrivare? Patente… - Patrizi66164836 : @giulianol @odisseo88 @DVecchiaccio @AlbertoCameroni @MassimilianRic @emmevilla ????si capiva che era qui che voleva… - RampiniGabriele : @StaseraItalia E comunque sono assolutamente favorevole ad un registro nazionale e ad un passaporto vaccinale. Se… - cinema_ccp : @sbonaccini Condivido, patente vaccinale se sei vaccinato è comunque un passo avanti e puoi fare quel che facevi, n… - aniluci64 : RT @soulista: Fanno tessere per qualunque cosa, non trovano niente di strano nell'obbligo di patente per guidare la macchina, ma il passapo… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente vaccinale

Open

...prescrizioni mediche o dimostrare di essere il detentore di altri documenti quali ladi ... molti probabilmente opteranno per il costume da bagno, scaricheranno il loro passaporto......a mettere a disposizione gratuitamente oratori e altri spazi parrocchiali per il Piano... 5000 euro di multa e una denuncia per false generalità per l'automobilista senzaNotizia ...PESCARA – La Squadra Volante ha sorpreso in via Conte di Ruvo un uomo di 32 anni, originario di Napoli ma domiciliato a Pescara, alla guida di una Peugeot 208 pur essendo sprovvisto della patente. Dag ...Vaccini Calabria: Piattaforma inefficace. Il Movimento civico NOI scrive al Governo.Esplode il caso relativo alle prenotazioni dei vaccini in Calabria.