Pasqua in casa, 5 film cult da rivedere (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Pasqua 2021 sarà in casa, nei giorni delle festività infatti tutta l’Italia sarà in zona rossa e allora, per trascorrere il tempo, si possono vedere (o rivedere) alcuni film cult della storia del cinema, opere che raccontano in qualche modo la storia di Gesù, come Gesù di Nazareth, o che sono ambientate nello stesso periodo storico, come Ben – Hur. Ecco cinque pellicole da vedere a Pasqua. Gesù di Nazareth Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli è stato inizialmente concepito come miniserie televisiva, formata da cinque puntate della durata di un’ora l’una. Uscito nel 1977, è arrivato anche al cinema in una versione ridotta di 4 ore. A comporre il cast nomi di altissimo livello, tra questi si possono ricordare: Gesù è stato portato sullo schermo da Robert Powell, mentre è stata ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021) La2021 sarà in, nei giorni delle festività infatti tutta l’Italia sarà in zona rossa e allora, per trascorrere il tempo, si possono vedere (o) alcunidella storia del cinema, opere che raccontano in qualche modo la storia di Gesù, come Gesù di Nazareth, o che sono ambientate nello stesso periodo storico, come Ben – Hur. Ecco cinque pellicole da vedere a. Gesù di Nazareth Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli è stato inizialmente concepito come miniserie televisiva, formata da cinque puntate della durata di un’ora l’una. Uscito nel 1977, è arrivato anche al cinema in una versione ridotta di 4 ore. A comporre il cast nomi di altissimo livello, tra questi si possono ricordare: Gesù è stato portato sullo schermo da Robert Powell, mentre è stata ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - AttilaAzureRive : RT @MrESTINZIONE: Quando a Pasqua ti svegli e: 'Niente uovo ormai hai 38 anni, vattene di casa piuttosto' - WoMoms : 3 idee semplici per decorare la casa a Pasqua, con materiale che potrete reperire facilmente a casa e in natura.… - our_eyes_tell : Essendo tornata a casa in questi giorni non ho voglia di tornare per Pasqua - rudeNemo_ : due anni fa adesso stavo prenotando l’hotel per andare a vienna durante le vacanze di pasqua, il mio più grande spo… -