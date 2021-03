Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa | cosa si può fare e cosa no

(Di mercoledì 24 marzo 2021)si avvicinano ed è tempo di capiresi potràno alla luce dell’ultimo decreto varato dal Governo Draghi che ha fissato le nuove regole anti contagio da Coronavirus in quelli che sono considerati a tutti gli effetti giorni rossi, quindi ad alto rischio. Normalmente, infatti, nei giorni di festa gli italiani sono soliti uscire e riunirsi con familiari e amici. Laè stata vietata in occasione del Natale e adesso che laè dietro l’angolo sembra che la situazione non sia cambiata affatto rispetto a quattro mesi fa. Ma allorasi potràassolutamente no per ...

Advertising

lucainge_tweet : Il Trentino festeggia Pasqua e Pasquetta con i cuochi dell’Alleanza Slow Food - malux63 : RT @MrDraghi: La #Merkel ha chiesto scusa ed ha cancellato il lockdown per Pasqua. Questo è un segnale forte e chiaro: incominciate anche… - PalermoToday : Zona rossa a Pasqua e Pasquetta: le regole sugli spostamenti e le visite a parenti e amici - vivranda : RT @AnnDePa: @Antonio_Caramia Il cosiddetto „lockdown di Pasqua“ avrebbe riguardato un solo giorno. Il giovedì, secondo quanto stabilito lu… - PatriziaFurio : RT @AnnDePa: @Antonio_Caramia Il cosiddetto „lockdown di Pasqua“ avrebbe riguardato un solo giorno. Il giovedì, secondo quanto stabilito lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua Pasquetta

Read More Primo Piano Covid -si avvicina: cosa si può fare, dove si può andare 24 Marzo 2021 Lockdown generale, ma con qualche concessione in zona rossa, per, sulla scia di ...blindate, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid - ...La Toscana rischia di finire in rosso prima di Pasqua, il Lazio spera nell'arancione. Dovrebbe cambiare poco per le altre regioni. Dopo le feste aperture graduali a partire dalla scuola per i più picc ...Tutta Italia nell'area con le misure più restrittive nei giorni 3, 4 e 5 aprile, ma con alcune concessioni specifiche. Ecco dove si può andare senza rischiare una multa e cosa si può fare nei giorni d ...