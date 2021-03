Pasqua 2021 in zona rossa | spostamenti e restrizioni | cosa si può fare e cosa no

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021)e Lunedì dell'Angelo in restrizione. Secondo quanto stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta l'Italia sarà in. Quindi sarà vigente una stretta, seppure con qualche concessione: soltanto in quei tre giorni sarà possibile effettuare una visita al giorno all'interno della Regione, a parenti o amici. Possono muoversi non più di due adulti insieme (con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi) tra le ore 5 e le 22. Per il resto, non sarà comunque possibile uscire dal Comune di residenza. Ci si potrà spostare da una Regione a un’altra? In linea generale no. Il decreto 23 febbraio n.15 vieta glifra Regioni (salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute). Fino al 6 aprile, inoltre, sono abolite le ...