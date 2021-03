Parte lo “sciacquone” durante la votazione: il consiglio comunale di Napoli diventa virale (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fuori programma diventato già virale sui social e nelle chat di messaggistica istantanea quello avvenuto martedì 23 marzo nel corso della seduta del consiglio comunale di Napoli, già ribattezzata “riunione di gabinetto”. I consiglieri sono collegati, come spesso è accaduto nel corso dell’ultimo anno di emergenza covid, in VIDEOconferenza. E’ il momento dell’appello per la votazione di una delibera quando a monopolizzare l’attenzione dei presenti è il rumore di uno “sciacquone”. C’è l’imbarazzo generale tra chi copre il volto con le mani per nascondere probabilmente una risata, chi invece sorride senza filtri e chi, come Sandro Fucito, presidente del consiglio comunale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fuori programmato giàsui social e nelle chat di messaggistica istantanea quello avvenuto martedì 23 marzo nel corso della seduta deldi, già ribattezzata “riunione di gabinetto”. I consiglieri sono collegati, come spesso è accaduto nel corso dell’ultimo anno di emergenza covid, inconferenza. E’ il momento dell’appello per ladi una delibera quando a monopolizzare l’attenzione dei presenti è il rumore di uno “”. C’è l’imbarazzo generale tra chi copre il volto con le mani per nascondere probabilmente una risata, chi invece sorride senza filtri e chi, come Sandro Fucito, presidente del...

Advertising

anteprima24 : ** Parte lo 'sciacquone' durante la votazione: il consiglio comunale di #Napoli diventa virale (VIDEO) **… - Andrea_Alma46 : @Jonp2978 @AlessandroGavir @lorenzobtc @SgrazX @morotommaso @MarcelloPavia @PoliticaPerJedi Fai veramente vomitare,… - _Izvmiko_chan_ : esiste un pulsante per fare gran parte delle cose quotidiane, esiste un pulsante per cucinare un cibo, per accender… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte sciacquone Lo 'sciacquone' in diretta durante il consiglio comunale di Napoli da remoto Si sente la voce della dirigente che chiama in ordine alfabetico gli eletti e...parte 'lo sciacquone'. In diretta dalla casa non si sa di quale consigliere. Imbarazzo generale. La consigliera della ...

Per risparmiare sulla bolletta dell'acqua basta stare attenti a queste cose Purtroppo però nella maggior parte dei casi la lettura è giusta. Non c'è nessuna perdita e abbiamo ... Un'altra cosa che fa consumare tanta acqua è lo sciacquone del WC. Spesso siamo abituati a buttare ...

Parte lo "sciacquone" durante la votazione: il consiglio comunale di Napoli diventa virale (VIDEO) anteprima24.it Napoli, lo «sciacquone» da remoto entra prepotentemente in Consiglio Ad un certo punto dei lavori, mentre si procedeva all’appello per procedere al voto di una delibera, si è udito nitidamente il rumore di uno “sciacquone”. Sì, proprio dello scarico di un ...

Si sente la voce della dirigente che chiama in ordine alfabetico gli eletti e...'lo'. In diretta dalla casa non si sa di quale consigliere. Imbarazzo generale. La consigliera della ...Purtroppo però nella maggiordei casi la lettura è giusta. Non c'è nessuna perdita e abbiamo ... Un'altra cosa che fa consumare tanta acqua è lodel WC. Spesso siamo abituati a buttare ...Ad un certo punto dei lavori, mentre si procedeva all’appello per procedere al voto di una delibera, si è udito nitidamente il rumore di uno “sciacquone”. Sì, proprio dello scarico di un ...