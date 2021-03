Parigi Roubaix 2021 | dalla Francia | Rinviata dall' 11 aprile a fine ottobre

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Lasarào cancellata per l'emergenza Covid - 19 nel nord della, lo ha anticipato la stampa francese. Come l'edizione del 2020, che a sua volta era stata rimandata ...

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Roubaix

La2021 sarà rinviata o cancellata per l'emergenza Covid - 19 nel nord della Francia, lo ha anticipato la stampa francese. Come l'edizione del 2020, che a sua volta era stata rimandata a ...Forse il 24 ottobre, forse il 31. Ma ormai è praticamente certo: la2021 non si svolgerà il prossimo 11 aprile. Il nuovo severo lockdown nel nord della Francia ha convinto gli organizzatori - gli stessi del Tour de France - a rinunciare all'...La Settimana santa del ciclismo perde la sua Regina. La Parigi-Roubaix 2021 non si correrà domenica 11 aprile. La notizia, anticipata da Le Parisien, dovrebbe trovare conferma nel pomeriggio con un ...La classica francese sul pavè anche quest'anno non parte. Gli organizzatori puntano a farla disputare a fine stagione ...