Parcheggi sotto il lungomare | Comune cerca collaudatore

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Lavori di riqualificazione e realizzazione diin Piazza Cavour”. Per il “collaudo statico e tecnico-amministrativo” ilsi rivolge all’esterno. Il settore Opere e Lavori Pubblici pubblica un “avviso a promuovere le manifestazioni di interesse dei professionisti che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati”. Potranno manifestare interesse ad essere invitati, entro le ore 12 del 6 aprile 2021 “i laureati in ingegneria o architettura con iscrizione all’Albo professionale di competenza da almeno dieci anni (…) che non abbiano relazioni di parentela o affinità con dirigenti o dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Salerno”. L’affidamento dell’incarico avverrà attraverso procedura negoziata, il corrispettivo complessivo previsto è pari a 145.820,55 ...