Panico ad Amici prima del serale | Rosa su tutte le furie litiga con tutti VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rosa Serena Amici – Solonotizie24Si scaldano gli animi nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo la prima puntata del serale, nel mirino del ciclone troviamo nuovamente Serena e Rosa protagoniste di un’ardua sfida animata per certi versi dai guanti di sfida lanciati dalla professoressa Celentano. Questa volta tra le due alunne è scontro. Durante la prima puntata del serale di Amici il pubblico ha avuto modo di assistere a uno scontro epocale tra le due squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini e Arisa. L’attenzione fin da subito si è concentrata su Martina e Rosa, due ballerine ampiamente criticate dalla prof Celentano e che in diverse occasioni ha tirato in ballo. ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Serena– Solonotizie24Si scaldano gli animi nella scuola didi Maria De Filippi dopo lapuntata del, nel mirino del ciclone troviamo nuovamente Serena eprotagoniste di un’ardua sfida animata per certi versi dai guanti di sfida lanciati dalla professoressa Celentano. Questa volta tra le due alunne è scontro. Durante lapuntata deldiil pubblico ha avuto modo di assistere a uno scontro epocale tra le due squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini e Arisa. L’attenzione fin da subito si è concentrata su Martina e, due ballerine ampiamente criticate dalla prof Celentano e che in diverse occasioni ha tirato in ballo. ...

Advertising

sofaretorte : non i miei amici che mi mandano foto dei ragni sapendo che sono aracnofobica e facendomi venire un attacco di panico?? - TreizeJeanne : @francesca_xe @Franciscktrue @idiosincratica_ Capisco quello che dici. Non è panico, ma a volte un semplice pensier… - devjljsh : okay in questo giorni ho conosciuto di internet una ragazza turca e siamo diventati più o meno amici e abbiamo pres… - BiancaMikaelson : Non i miei amici che fanno discorsi sulla bisessualità e io che vado in panico buonasera - jingercard : NOI IN PANICO DA STA MATTINA PER POI AVERE TUTTI AMICI DI DAYANE NELLE SFERE. #mellos #exrosmello -