Pandemia, un anno di errori assai poco innocenti (Di giovedì 25 marzo 2021) Dall'inizio della Pandemia, e senza soluzione di continuità fra governo Conte e governo Draghi, le misure messe in atto per fronteggiarla hanno seguito sei precise traiettorie, ispirate da una comune quanto discutibile idea generale. Le sei direzioni dell'intervento sono: a) ridurre al minimo le restrizioni all'attività delle imprese, che, quasi ovunque, hanno continuato a produrre senza vincoli; b) intervenire con sussidi, il 70% dei quali per sostenere le imprese stesse e il restante 30% per tamponare in qualche modo la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia anno Nella fuga di Enea c'è la nostra salvezza: nel mito la condizione umana durante la pandemia Il saldo demografico è, di anno in anno, sempre più negativo. Se dipendesse da noi italiani odierni,...potrebbe caricarsi sulle spalle il peso dell'enorme debito pubblico contratto durante la pandemia, ...

Per Netanyahu governare non sarà semplice ... la UAL, capeggiata da Mansour Abbas, che già nell'anno passato ha ripetutamente supportato il ... la lotta al crimine, la battaglia contro la pandemia, l'occupazione, la fine dell'abbattimento e delle ...

Italiani e il viaggio a un anno da pandemia Agenzia ANSA Covid Italia, 21.267 casi e 460 morti Età media 44 anni. La situazione dei contagi nelle province vede in testa ... mentre le persone in isolamento 16.026. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al ...

Covid, rabbia e speranza: un anno di lotta nelle chat dei medici in prima linea Un anno di pandemia in una chat di medici: circa 240 camici bianchi che si sono collegati in una rete di discussione comune attivata a Napoli il 18 marzo 2020 da Natale De Falco e Gabriele Poti.

