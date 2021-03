Palermo, non gira la cooperativa del gol: Luperini, Marconi e Almici gli unici a segno oltre agli attaccanti. Serbe invertire la rotta in chiave playoff (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non solo gli attaccanti.Per centreare un posto al sole in zona playoffi, il Palermo di Giacomo Filippi avrà bisogno dell'apporto di tutti gli effettivi in materia di segnature.Genesi, dinamica e paternità dei gol fin qui realizzati in stagione dalla compagine rosanero, sono oggetto di un'interessante analisi pubblicata sulle pagine siciliane dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". La formazione guidata da Boscaglia prima e Filippi poi ha collezionato ben 25 punti sui 39 ad oggi conquistati grazie ai gol degli attaccanti. Soltanto in un occasione, la vittoria interna di misura contro il Potenza, il Palermo è riuscito a fare bottino pieno con la firma di un calciatore appartenente ad un altro reparto, ovvero Gregorio Luperini. Proprio il centrocampista ex ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non solo gli.Per centreare un posto al sole in zonai, ildi Giacomo Filippi avrà bisogno dell'apporto di tutti gli effettivi in materia di segnature.Genesi, dinamica e paternità dei gol fin qui realizzati in stagione dalla compagine rosanero, sono oggetto di un'interessante analisi pubblicata sulle pagine siciliane dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". La formazione guidata da Bosca prima e Filippi poi ha collezionato ben 25 punti sui 39 ad oggi conquistati grazie ai gol degli. Soltanto in un occasione, la vittoria interna di misura contro il Potenza, ilè riuscito a fare bottino pieno con la firma di un calciatore appartenente ad un altro reparto, ovvero Gregorio. Proprio il centrocampista ex ...

