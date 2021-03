Pagamento Pensioni Aprile 2021: calendario delle poste Italiane, si parte il 26 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ve l’avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, ora è arrivata l’ufficialità sulle date di Pagamento per le Pensioni di Aprile 2021. Il calendario di poste Italiane è stato stilato e dalle ultime news rese note dalle poste, le Pensioni di Aprile saranno pagate a partire da venerdì 26 marzo 2021. COme riportato nella nota, le Pensioni saranno accreditate il 26 per tutti i “titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ve l’avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, ora è arrivata l’ufficialità sulle date diper ledi. Ildiè stato stilato e dalle ultime news rese note dalle, ledisaranno pagate a partire da venerdì 26. COme riportato nella nota, lesaranno accreditate il 26 per tutti i “titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo ...

