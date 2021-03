“Ora posso dirlo, c’è una grande sorpresa”. Stefania Orlando, la bellissima notizia dopo l’assenza dai social (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nei giorni scorsi Stefania Orlando ha rilasciato una intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato la sua esperienza al grande Fratello Vip e i progetti per il futuro. Insieme a Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stat una delle protagoniste assolute. Oggi Stefania è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e l’attenzione si è spostata sulla sua carriera e i suoi progetti. L’occasione è stata data da un’intervista che la vip ha rilasciato a Vanity Fair in cui ha parlato anche dell’Isola dei famosi, reality show in onda su canale 5 e condotto da Ilary Blasi: “L’Isola è un mondo a parte, visto che devi mettere in campo la forza fisica e la resistenza. Non credo che avrei mai potuto farla: solo a guardare i naufraghi la prima puntata mi sentivo stanca”.



