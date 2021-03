Omceo Roma: tamponi a tutti complicato, velocizzare vaccinazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Sottoporre a tampone tutti gli studenti delle scuole del Lazio e’ molto difficile, e’ piu’ ragionevole puntare sul potenziamento delle vaccinazioni all’intero personale scolastico e alle famiglie”. Cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, intervistato dalla Dire. “Ritengo- ha precisato- che il risultato dei tamponi debba essere affidabile e certo. Non ci si puo’ basare esclusivamente sulla coscienza delle famiglie che dovrebbero provvedere in autonomia, in quanto i plessi scolastici non sarebbero in grado a livello organizzativo di prevedere un sistema cosi’ complesso.” “Le scuole della regione Lazio sono poi prive del medico scolastico che avrebbe potuto contribuire a questa esigenza. L’Omceo Roma ha piu’ volte sottolineato alle istituzioni regionali ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)– “Sottoporre a tamponegli studenti delle scuole del Lazio e’ molto difficile, e’ piu’ ragionevole puntare sul potenziamento delle vaccinazioni all’intero personale scolastico e alle famiglie”. Cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di, intervistato dalla Dire. “Ritengo- ha precisato- che il risultato deidebba essere affidabile e certo. Non ci si puo’ basare esclusivamente sulla coscienza delle famiglie che dovrebbero provvedere in autonomia, in quanto i plessi scolastici non sarebbero in grado a livello organizzativo di prevedere un sistema cosi’ complesso.” “Le scuole della regione Lazio sono poi prive del medico scolastico che avrebbe potuto contribuire a questa esigenza. L’ha piu’ volte sottolineato alle istituzioni regionali ...

