Oltre 50 sfumature di pelle | dalle nuove funzioni social ai fondotinta più inclusivi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con oltre 80 milioni di Pinner alla ricerca di idee di bellezza nell’ultimo mese, Pinterest continua a facilitare gli utenti alla scoperta d’ispirazioni di bellezza pertinenti e personalizzati per tono della pelle, stile e gusto selezionati. Così è approdata anche in Italia da pochissimo (insieme ad altri 12 Paesi) la funzione Skin Tone Ranges, che consente di affinare le ricerche in tema beauty in base alla sfumatura di incarnato (la trovate nella parte superiore del feed dell’app iOS e Android). Una scala ben più ampia, attenta e inclusiva delle precedenti che permette a tutti di vivere un’esperienza personalizzata navigando sul social ispirazionale che diventa anche un grande supporto alla diversità, oltre che leader della bellezza raccontata visivamente. La nuova funzione Skin Tone Ranges. Courtesy of Pinterest.

