“Obiettivo | mezzo milione di vaccini al giorno” E Draghi striglia le regioni

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – “dial“: è l’ribadito dal premier Mario(che attacca le) nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. Sul piano, spiega, “siamo all’opera per colmare i ritardi di questi mesi” e “l’accelerazione è visibile: quasi 170 mila dosi al” inoculate “nelle prime 3 settimane di marzo, più del doppio che nei mesi precedenti e nonostante il blocco temporaneo di AstraZeneca”.non parla solo di pandemia, ma anche di politica industriale, digitalizzazione e politica estera. A tal proposito il premier saluta con entusiasmo l’annunciato collegamento con il presidente Usa Joe Biden durante il Consiglio ...

Advertising

sole24ore : Vaccini, #Draghi: obiettivo è mezzo milione di dosi al giorno - PulcinoRossoner : RT @davidallegranti: 'Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo di somministrazioni a mezzo milione al giorno'. - AleSalvi12 : RT @davidallegranti: 'Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo di somministrazioni a mezzo milione al giorno'. - patriziadegioia : RT @mariamacina: Draghi al Senato: 'Obiettivo mezzo milione di vaccini al giorno'. Scuola, 'speriamo di riaprire asili ed elementari dopo P… - PoliticaNewsNow : Vaccini, Draghi: 'L'obiettivo è mezzo milione di vaccini al giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo mezzo

... con l'naturalmente di partecipare a Qatar 2022 dopo la dolorosa assenza da Russia 2018. ... Emerson Palmieri che dovrebbe essere il favorito a sinistra e inBonucci e Chiellini, anche ...L'massimo sarebbe chiudere al 3° posto tra i Costruttori , anche se in questo senso la ... Wolff tra difficoltà Mercedes reali e valori presunti La battaglia diLe squadre non andranno ...Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo di somministrazioni a mezzo milione al giorno" ha detto il presidente del Consiglio. "Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il ...E sui vaccini: “Siamo all’opera per compensare i ritardi, con l’obiettivo di arrivare a mezzo milione di vaccinati al giorni” ...