Nuovo vaccino anti-Covid, inizia sperimentazione anche a Napoli: l’annuncio di Ascierto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Napoli. Parte anche a Napoli la sperimentazione del Nuovo vaccino anti-Covid Takis: ad annunciarlo il dottor Paolo Ascierto. All’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale al via la sperimentazione di fase 1 del vaccino. Insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il Pascale selezionerà persone che parteciperanno al procedimento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021). ParteladelTakis: ad annunciarlo il dottor Paolo. All’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale al via ladi fase 1 del. Insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il Pascale selezionerà persone che parteciperanno al procedimento L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

CottarelliCPI : L'EMA da (di nuovo) l'ok al vaccino AstraZeneca. Occorre solo cambiare il foglietto illustrativo. Tanto rumore per… - PagellaPolitica : Dalle cure domiciliari all’idrossiclorochina, passando per l’inutilità dei lockdown e la mortalità del vaccino: abb… - repubblica : Lo scrittore Carofiglio volontario per la sperimentazione di un nuovo vaccino tutto italiano - silviapetrone7 : @borghi_claudio @GCerrinaFeroni Un vaccino che poi dura per chi lo fa il tempo del nuovo ceppo mutante .... peggio… - mbmarino : Di questo passo, quando sarà il mio turno per fare il vaccino sarà passato un anno, quindi le categorie a rischio s… -