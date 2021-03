Nuovo Dpcm, scuole aperte in zona rossa dopo Pasqua: ecco quali (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri pomeriggio ha convocato una riunione con il ministro della Salute Speranza e i membri del Cts. A Palazzo Chigi si sta iniziando a valutare come potrebbe evolversi lo scenario epidemiologico per l’Italia. La Regione Lazio potrebbe cambiare colore nel fine settimana, passando alla zona arancione, per tornare però subito in fascia rossa durante i giorni di Pasqua. Nulla però è certo, ieri l’Omceo ha sconsigliato quest’ipotesi a causa dell’Rt a 0,95. Leggi anche: Come sarà l’Estate 2021? Gli esperti si dividono: le previsioni del Ministro della Salute Speranza Lazio, le scuole riaprono anche in zona rossa Oggetto di riflessione nella riunione di ieri sono state le scuole. L’Italia è uno dei paesi che, a causa dell’emergenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri pomeriggio ha convocato una riunione con il ministro della Salute Speranza e i membri del Cts. A Palazzo Chigi si sta iniziando a valutare come potrebbe evolversi lo scenario epidemiologico per l’Italia. La Regione Lazio potrebbe cambiare colore nel fine settimana, passando allaarancione, per tornare però subito in fasciadurante i giorni di. Nulla però è certo, ieri l’Omceo ha sconsigliato quest’ipotesi a causa dell’Rt a 0,95. Leggi anche: Come sarà l’Estate 2021? Gli esperti si dividono: le previsioni del Ministro della Salute Speranza Lazio, leriaprono anche inOggetto di riflessione nella riunione di ieri sono state le. L’Italia è uno dei paesi che, a causa dell’emergenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Covid Ciociaria, scendono Rt e incidenza: più guariti che nuovi casi L'incidenza Si tratta di un valore decisivo dopo il nuovo Dpcm. Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti scatta in automatico la zona rossa. Nel periodo 26 febbraio ...

Zona rossa dopo Pasqua e nuove regole per il rientro a scuola ...- scuola dell'infanzia e primaria - superando il giro di vite deciso dal governo Draghi con il Dpcm ... Ed è proprio sulla scuola che si preannuncia un nuovo fronte caldo nel governo, con gli '...

Nuovo Dpcm e Lombardia arancione: ecco cosa può cambiare e quando IL GIORNO Covid, nel Decreto dal 7 aprile possibili graduali riaperture ROMA – Dalla riunione a palazzo Chigi tra Draghi, il ministro Speranza, Locatelli e Brusaferro sono emersi timidi segnali di riaperture ma saranno i dati sul contagio a indirizzare ogni decisione. Il ...

90 minuti al giorno ai dipendenti per i figli in Dad 90 minuti al giorno ai dipendenti per i figli in Dad. I lavoratori in smart working di Autostrade per l'Italia potranno dedicare un'ora e ...

