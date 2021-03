Nuovo decreto | ipotesi di riapertura delle scuole per i più piccoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021)per i piùanche in zona rossa. Questo è un provvedimento che potrebbe arrivare con ildel governo. Si va verso la conferma del sistema a colori con limitazioni e chiusure che potrebbero essere prorogate per due settimane dopo Pasqua Crescita dei ricoveri nelle terapie intensive, un bollettino con 551 vittime giornaliere e 42 milioni di italiani sottoposti a restrizioni severe come la limitazione degli spostamenti. Questi sono i dati che il governo Draghi sta esaminando lavorando subito ad unin vista della scadenza del 6 aprile. L’in campo è quella di prorogare le restrizioni mantenendo il sistemasuddivisioni a colori per altre due settimane ...