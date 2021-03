Nuovo Centro Vaccinale a Martignacco (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Questo Centro Vaccinale è un simbolo dell’impegno profuso non solo dal Friuli Venezia Giulia ma da tutte le Regioni per portare avanti la campagna Vaccinale che di fatto si poggia esclusivamente sull’organizzazione regionale”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi all’inaugurazione del Nuovo Centro Vaccinale massivo nel padiglione 8 dell’ente Fiera in via della Filatura a Martignacco (Ud), assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Fedriga ha ricordato come le vaccinazioni anti Covid-19 stiano proseguendo “di fatto sulle gambe delle Regioni: il personale è regionale e la logistica di questi centri è in capo a noi”.Un inciso ha riguardato il tema delle risorse umane: “avevamo chiesto un’implementazione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Questoè un simbolo dell’impegno profuso non solo dal Friuli Venezia Giulia ma da tutte le Regioni per portare avanti la campagnache di fatto si poggia esclusivamente sull’organizzazione regionale”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi all’inaugurazione delmassivo nel padiglione 8 dell’ente Fiera in via della Filatura a(Ud), assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Fedriga ha ricordato come le vaccinazioni anti Covid-19 stiano proseguendo “di fatto sulle gambe delle Regioni: il personale è regionale e la logistica di questi centri è in capo a noi”.Un inciso ha riguardato il tema delle risorse umane: “avevamo chiesto un’implementazione ...

