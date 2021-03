Nuovo asfalto in corso Italia, procedono i lavori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il sindaco Rinaldo Melucci ha verificato di persona l’andamento del cantiere per il rifacimento di corso Italia.Completata la carreggiata di destra, in direzione piazza Maria Ausiliatrice, i lavori stanno interessando la carreggiata in direzione viale Magna Grecia e sono attualmente all’altezza del tribunale.«In poche settimane questo cantiere ha già cambiato aspetto a una delle arterie cittadine più importanti – il commento del sindaco –, come promesso stiamo riqualificando gradualmente la maggior parte del tracciato viario, intervenendo in tutto il territorio comunale. Anche il cantiere di via Mediterraneo procede rapidamente e stiamo prevedendo di intercettare nel prossimo bilancio altre risorse per completare il nostro grande piano strade e marciapiedi». first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il sindaco Rinaldo Melucci ha verificato di persona l’andamento del cantiere per il rifacimento di.Completata la carreggiata di destra, in direzione piazza Maria Ausiliatrice, istanno interessando la carreggiata in direzione viale Magna Grecia e sono attualmente all’altezza del tribunale.«In poche settimane questo cantiere ha già cambiato aspetto a una delle arterie cittadine più importanti – il commento del sindaco –, come promesso stiamo riqualificando gradualmente la maggior parte del tracciato viario, intervenendo in tutto il territorio comunale. Anche il cantiere di via Mediterraneo procede rapidamente e stiamo prevedendo di intercettare nel prossimo bilancio altre risorse per completare il nostro grande piano strade e marciapiedi». first appeared on Tarantini Time.

