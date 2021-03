North Stream 2 | il tubo della discordia Europa tra gas russo e sanzioni Usa

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Lungo i 1.200 km del gasdotto Nord2 non corrono solamente i 55 miliardi di metri cubi di gas che, ogni anno, dovrebbero arrivare dalla Russia alla Germania, passando per il Mal Baltico, ma anche la credibilità dell’Unione europea, messa spalle al muro da Joe Biden e dal segretario di Stato Antony Blinken nella classica formula aut aut - o con noi o contro -, e dallo stesso Vladimir Putin, che vedrebbe fortemente ridimensionate le sue ambizioni. Ma, assicura Davide Tabarelli all’Huffpost, “verrà sicuramente completato. Poi che venga utilizzato è un altro conto”. Quando si affronta il tema, il discorso appare “un po’ squilibrato”, continua il presidente di Nomisma Energia, “casomai andava vietato il Nord1?. Ormai, però, l’ampliamento del gasdotto è partito, anzi quasi completato. Partorito da un’idea nata circa venticinque anni fa, il ...

Advertising

Amerigo_Rogas : RT @mittdolcino: A leggere questo pezzo c'è davvero da chiedersi quanto tempo deve ancora passare prima che il North Stream, un problema gl… - hampelotto2 : @FedericoRampini @repubblica ci tende la mano come è umano però no, niente Spitnik V e niente North Stream 2 - CTodde : RT @mittdolcino: A leggere questo pezzo c'è davvero da chiedersi quanto tempo deve ancora passare prima che il North Stream, un problema gl… - nona_onda : RT @mittdolcino: A leggere questo pezzo c'è davvero da chiedersi quanto tempo deve ancora passare prima che il North Stream, un problema gl… - antbar12 : RT @mittdolcino: A leggere questo pezzo c'è davvero da chiedersi quanto tempo deve ancora passare prima che il North Stream, un problema gl… -

Ultime Notizie dalla rete : North Stream

La Stampa

Sanzioni pronte al rinnovo anche con il nuovo presidente: 'Ogni azienda che sia coinvolta in Nord2 rischia sanzioni americane ed è invitata a mettere immediatamente fine ai lavori' del ...Nelle geometrie europee, Roma e Parigi scavalcano Berlino, sotto accusa per il gasdotto russo2, dice a Formiche.net Lucio Caracciolo , fondatore e direttore di Limes. Il primo ...Davide Tabarelli: "Verrà completato, da vedere se verrà usato. Ma col gas si può dire addio al carbone dell'est europeo" ...Di conseguenza, sarà disponibile per tutti tramite sito oppure app pure la diretta streaming video, garantita dal noto servizio Rai Play. Le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord, al netto ...