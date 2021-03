Non si conosce ancora l’efficacia del farmaco israeliano “Exo-Cd24” contro la Covid-19 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 23 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare lo screenshot di un articolo, pubblicato sul Messaggero il 9 febbraio 2021, intitolato «Covid, farmaco Exo-Cd24 guarisce dal virus in 5 giorni. Test in Israele: ‘Efficace al 96 per cento’». Il farmaco esiste davvero, ma la notizia va inserita nel giusto contesto. Al momento (23 marzo 2021) si tratta di dati estremamente preliminari, che non possono essere considerati affidabili fino a quando non ci saranno ulteriori studi clinici. Come riportato in un dettagliato articolo della Società Italiana di farmacologia pubblicato il 4 marzo 2021 (a cui rimandiamo per i dettagli), Exo-Cd24 è un farmaco nuovo sviluppato dal laboratorio del professore Nadir Arber dell’Università di Tel Aviv ed è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 23 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare lo screenshot di un articolo, pubblicato sul Messaggero il 9 febbraio 2021, intitolato «Exo-guarisce dal virus in 5 giorni. Test in Israele: ‘Efficace al 96 per cento’». Ilesiste davvero, ma la notizia va inserita nel giusto contesto. Al momento (23 marzo 2021) si tratta di dati estremamente preliminari, che non possono essere considerati affidabili fino a quando non ci saranno ulteriori studi clinici. Come riportato in un dettagliato articolo della Società Italiana dilogia pubblicato il 4 marzo 2021 (a cui rimandiamo per i dettagli), Exo-è unnuovo sviluppato dal laboratorio del professore Nadir Arber dell’Università di Tel Aviv ed è ...

Advertising

PIERPARDO : 'Venite a vedere i miei allenamenti. Non è che mando i missili sulla luna.' Favoloso Max #Allegri che proprio come… - mannocchia : Ricevo e volentieri pubblico, e mi domando: quindi mio figlio non può vedere 20 compagni di classe con cui divide… - mysonicnation : @VisonaNicola Come si vede che questa gente non conosce altro che la propria realtà... - GabRandolfi : @Axel_Barra71 @HuffPostItalia Uh. Ma chi te conosce? Ma soprattutto.. ma chittesencula? Manco capisci l'italiano. N… - vitaveramente : per non parlare del fatto che, entrambi, quando cresceranno, avranno tantissimi problemi perchè avranno la consapev… -