Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge, dice Andrea Crisanti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conti alla mano, per il virologo Andrea Crisanti, il nostro Paese difficilmente taglierà il traguardo dell’immunità di gregge Andrea CrisantiIl governo e il Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno fissato l’obiettivo a breve termine delle 500 mila inoculazioni al giorno, eppure per Andrea Crisanti, Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, il nostro Paese, conti alla mano, difficilmente raggiungerà l’immunità di gregge: “Bisogna fare due conti: per l’immunità di gregge dovremmo vaccinare almeno 40 milioni di persone. Guardiamo alla popolazione italiana e togliamo già 9 milioni di under 18 non ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conti alla mano, per il virologo, il nostro Paese difficilmente taglierà il traguardo deldiIl governo e il Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno fissato l’obiettivo a breve termine delle 500 mila inoculazioni al giorno, eppure per, Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, il nostro Paese, conti alla mano, difficilmente raggiungeràdi: “Bisogna fare due conti: perdidovremmo vaccinare almeno 40 milioni di persone. Guardiamo alla popolazione italiana e togliamo già 9 milioni di under 18 non ...

