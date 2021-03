“Non possiamo farcela da soli”: l’appello dei genitori della scuola Camozzi (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ci abbiamo provato. Ci stiamo ancora provando.” Inizia così l’appello indirizzato all’assessore regionale all’istruzione Fabrizio Sala e all’assessora alla famiglia Alessandra Locatelli, firmato dal Comitato genitori Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo. La lettera è allegata ad una petizione su Change.org (che ha raggiunto oltre 3mila firme) affinché, finalmente, la scuola sia per davvero una priorità, non solo su carta, e le famiglie non siano abbandonate e lasciate sole a riorganizzare lavoro e figli in sole 12 ore. “Siamo tutti consapevoli che essere genitori sia un impegno duro – si legge nel documento – Ma non siamo ancora in grado di conciliare l’impegno che dobbiamo garantire sul nostro lavoro e l’essere genitori nello stesso momento. In 12 ore dall’ordinanza di Regione ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ci abbiamo provato. Ci stiamo ancora provando.” Inizia cosìindirizzato all’assessore regionale all’istruzione Fabrizio Sala e all’assessora alla famiglia Alessandra Locatelli, firmato dal ComitatoIstituto Comprensivodi Bergamo. La lettera è allegata ad una petizione su Change.org (che ha raggiunto oltre 3mila firme) affinché, finalmente, lasia per davvero una priorità, non solo su carta, e le famiglie non siano abbandonate e lasciate sole a riorganizzare lavoro e figli in sole 12 ore. “Siamo tutti consapevoli che esseresia un impegno duro – si legge nel documento – Ma non siamo ancora in grado di conciliare l’impegno che dobbiamo garantire sul nostro lavoro e l’esserenello stesso momento. In 12 ore dall’ordinanza di Regione ...

