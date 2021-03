NN a tu per tu con Domenico Cuomo: “Le radici, il cinema e l’incontro con George Clooney” (Di giovedì 25 marzo 2021) Domenico Cuomo classe 2004, giovanissimo attore proveniente dal LaboArt di Gragnano è tra gli astri nascenti del cinema italiano. La sua carriera di attore vanta già numerose collaborazioni e prestigiosi ruoli nelle pellicole di “Gomorra 3”, “L’ Amica Geniale”, “Catch22”, “Mare Fuori” e ultima il “Commissario Ricciardi”. In questa intervista racconta le sue radici, il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 25 marzo 2021)classe 2004, giovanissimo attore proveniente dal LaboArt di Gragnano è tra gli astri nascenti delitaliano. La sua carriera di attore vanta già numerose collaborazioni e prestigiosi ruoli nelle pellicole di “Gomorra 3”, “L’ Amica Geniale”, “Catch22”, “Mare Fuori” e ultima il “Commissario Ricciardi”. In questa intervista racconta le sue, il L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Fedez : Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lell… - meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - borghi_claudio : Già depositata interrogazione al MISE su pagella politica e come mai costoro debbano prendere soldi da RAI e AGI pe… - elejasr : @utente_libero È vero ahah Tra l'altro avevo dato per scontato che aveva cercato i tweet con il suo nome, ma adesso… - marcellomione1 : @peppeprovenzano @matteorenzi @JoeBiden Una domandina ai 5stelle sui 2mln dalla Philip Morris a Casaleggio, con con… -

Ultime Notizie dalla rete : per con Gli Italiani che fecero il Vietnam con la Legione Straniera francese L'ex legionario sarà nuovamente in Francia solo nel 1956, dove pagherà la diserzione con il carcere e la cacciata dal Corpo con disonore per essere poi espulso e rimpatriato.



L'ex legionario sarà nuovamente in Francia solo nel 1956, dove pagherà la diserzioneil carcere e la cacciata dal Corpodisonoreessere poi espulso e rimpatriato. Come ...

I vaccini c'erano, Conte non li ha presi L'ex legionario sarà nuovamente in Francia solo nel 1956, dove pagherà la diserzione con il carcere e la cacciata dal Corpo con disonore per essere poi espulso e rimpatriato.



L'ex legionario sarà nuovamente in Francia solo nel 1956, dove pagherà la diserzioneil carcere e la cacciata dal Corpodisonoreessere poi espulso e rimpatriato. Come ...

Verso, un anello per controllare pc e smartphone con i gesti Fortune Italia Brunelleschi Hotel, la Pasqua a Firenze Il Brunelleschi Hotel si affaccia su una piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie del ...

Comunicazioni Draghi, diretta video Senato e Camera/ Consiglio Ue sui vaccini Covid Comunicazioni Draghi in Parlamento sul prossimo Consiglio Europeo (25-26 marzo): discorso al Senato (ore 9) e Camera (15.30) su vaccini e distribuzione dosi ...

Il Brunelleschi Hotel si affaccia su una piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie del ...Comunicazioni Draghi in Parlamento sul prossimo Consiglio Europeo (25-26 marzo): discorso al Senato (ore 9) e Camera (15.30) su vaccini e distribuzione dosi ...