Advertising

sportli26181512 : Neymar sbarca su Fortnite, l'annuncio della Epic Games: Il calciatore brasiliano sarà presente nel capitolo due del… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar sbarca

Corriere dello Sport.it

Dopo aver "assunto" il rapper Travis Scott lo scorso anno, Fortnite continua il suo sviluppo nel "mercato" con la star del calcio: " Il videogioco vuole moltiplicare gli accordi commerciali con lo sport nel 2021 - 2022 per arricchire il suo universo oltre la "battaglia ", spiega lo sviluppatore Epic Games Nate Nanzer. " ...Tuchela Londra con un curriculum di tutto rispetto: finalista di Champions League nell ... Rischio di semplificare troppo il concetto, ma la sua idea di gioco era dare la palla ae Mbappé.Dopo aver "assunto" il rapper Travis Scott lo scorso anno, Fortnite continua il suo sviluppo nel "mercato" con la star del calcio Neymar: "Il videogioco vuole moltiplicare gli accordi commerciali con ...Per il portoghese c'è sempre il possibile ritorno al Real Madrid, ma anche la possibilità di sbarcare in MLS ... Cristiano Ronaldo e Neymar: "Ad essere onesti non sarebbe difficile - si legge su ...