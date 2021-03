Neymar-Psg, ci siamo: accordo fino al 2026 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo aver sciolto le ultime riserve, il matrimonio Neymar-Psg è destinato a durare per almeno altri cinque anni. L’attaccante brasiliano sta, infatti, per legarsi al suo club fino al 2026. Neymar-Psg: accordo fino al 2026? Dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale di Champions League nella passata stagione, persa contro il Bayer Monaco, il Psg punta a consacrarsi definitivamente nell’elite del calcio europeo, e molto passa dalla volontà di trattenere le sue stelle. Le ambizioni del club sono state ampiamente condivise dall’attaccante brasiliano, che ha spento sul nascere le tante voci che parlavano di un ritorno al Barcellona, prolungando il suo contratto fino al 2026 con l’aggiunta di un binus ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo aver sciolto le ultime riserve, il matrimonio-Psg è destinato a durare per almeno altri cinque anni. L’attaccante brasiliano sta, infatti, per legarsi al suo clubal-Psg:al? Dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale di Champions League nella passata stagione, persa contro il Bayer Monaco, il Psg punta a consacrarsi definitivamente nell’elite del calcio europeo, e molto passa dalla volontà di trattenere le sue stelle. Le ambizioni del club sono state ampiamente condivise dall’attaccante brasiliano, che ha spento sul nascere le tante voci che parlavano di un ritorno al Barcellona, prolungando il suo contrattoalcon l’aggiunta di un binus ...

