Netanyahu ha vinto, ma governare non sarà semplice (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo i risultati delle elezioni israeliane, con il 97% dei voti espressi nei seggi scrutinati, il blocco di destra e dei partiti religiosi, capeggiato da Netanyahu, sopravanza con 52 seggi (su 120 totali della Knesset) quello dei partiti ebraici sia di destra che di sinistra che rifiutano di appoggiare il leader del Likud, che ne totalizza 50. Mancano ancora al conteggio, oltre al residuo 3%, i 450.000 voti dei militari, dei ricoverati in ospedale, degli ammalati di Covid -19, dei residenti all'estero come i diplomatici etc. che saranno scrutinati entro venerdì, e spesso hanno spostato di almeno un seggio i risultati finali, generalmente verso destra. Anche se al blocco di destra si aggiungono i 7 seggi di Yamina (crollato rispetto ai primi sondaggi che gliene attribuivano 14 - 15), si arriva a 59 seggi, ancora due seggi sotto la maggioranza minima necessaria.

