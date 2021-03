Nel Lazio si faranno vaccinazioni anche di notte

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si partirà dall’hub di Fiumicino e si proseguirà, gradualmente,negli altri centri vaccinali del. Nicola Zingaretti, con un messaggio pubblicato sui social, annuncia l’avvio dell’operazione “H24” nella sua Regione. Dalla fine di questa settimana, almeno nel centro creato all’interno dell’aeroporto a pochi chilometri da Roma, sarà esteso l’orario di apertura, consentendo di poter inserire un numero maggiore di slot al momento della prenotazione online sul sito dell’Assessorato alla Salute della Regione.H24: ilapre le danze da venerdì Un primo passo verso il piano diH24 che dovrebbe dare nuova linfa al piano di immunizzazione. Come annunciato dal Presidente della Regione, si parte dall’hub all’interno ...

borghi_claudio : Continuo a sbagliare, dopo otto e mezzo vedo la replica di @Ariachetira e pensa un po' di che si parla? del 'disast… - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - eccapecca : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… - cmqpiena : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

RomaToday

... per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo... Cristina Tajani (Milano), Andrea Bosi (Modena) e Claudio Diberardino (regione)."Ringrazio gli ...Ternelli ha presentato, insieme ad altri colleghi, ricorso al TAR del. A Genova, la cannabis medica èprontuario dell'ospedale Gaslini, centro di eccellenza pediatrico, indicata...Da venerdì, nel Lazio zona rossa, "vaccini anti Covid 19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24". Ad annunciarlo in un tweet è il ...Sono stati comunicati anticipi e posticipi per le prossime giornate del campionato di Serie A. La stagione entra sempre più nel vivo ...