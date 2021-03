Nei ricchissimi stipendi degli allenatori è pagato anche lo stress. Vale per Prandelli come per Gattuso (Di mercoledì 24 marzo 2021) È l’edizione 2021 del film già visto con Arrigo Sacchi nel 2001, quando a gennaio si dimise dal Parma per problemi di salute. Non riusciva a reggere la tensione nervosa (fonte: wikipedia). Vent’anni dopo, Cesare Prandelli lascia la Fiorentina: “Non mi ritrovo più in questo calcio, potrei finire qui” (Gazzetta dello Sport, titolo). E Prandelli non è nuovo a esternazioni del genere. Massimo rispetto per l’uomo, ci mancherebbe altro. Ma non sono disposto a un intervento buonista. Tutt’altro. E arriverò anche a Rino Gattuso. Questa pandemia (che ha colpito anche me ma ne sono appena uscito) è anche economica e dovrebbe far riflettere su alcuni aspetti troppo trascurati del calcio italiano. Quante volte ho sentito i (colleghi) tifosi del Napoli dire, più o meno: “Ma il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) È l’edizione 2021 del film già visto con Arrigo Sacchi nel 2001, quando a gennaio si dimise dal Parma per problemi di salute. Non riusciva a reggere la tensione nervosa (fonte: wikipedia). Vent’anni dopo, Cesarelascia la Fiorentina: “Non mi ritrovo più in questo calcio, potrei finire qui” (Gazzetta dello Sport, titolo). Enon è nuovo a esternazioni del genere. Massimo rispetto per l’uomo, ci mrebbe altro. Ma non sono disposto a un intervento buonista. Tutt’altro. E arriveròa Rino. Questa pandemia (che ha colpitome ma ne sono appena uscito) èeconomica e dovrebbe far riflettere su alcuni aspetti troppo trascurati del calcio italiano. Quante volte ho sentito i (colleghi) tifosi del Napoli dire, più o meno: “Ma il ...

