Nazionale: ecco perché Toloi sarà risorsa preziosa nel sistema di Mancini – ANALISI TATTICA

La convocazione nella Nazionale italiana di Toloi non deve sorprendere: ecco i motivi per cui l'atalantino potrà risultare molto utile a Roberto Mancini

La vera notizia di queste ultime convocazioni dell'Italia di Mancini consiste nella prima convocazione di Toloi, che ha da poco ottenuto il passaporto italiano. Il difensore dell'Atalanta viene da stagioni eccellenti, che lo hanno fatto contraddistinguere come uno dei giocatori più caratteristici di Gasperini. Rappresenta esattamente lo stereotipo del terzo di difesa del tecnico di Grugliasco: giocatore che insegue l'avversario a tutto campo e che spesso si inserisce in avanti. Dà quindi un contributo offensivo importante, riempiendo spesso l'area di rigore e la trequarti: insomma, dà imprevedibilità e presenza offensiva alla Dea.

