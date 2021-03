Nato: Di Maio vede Stoltenberg, focus su Russia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) – Nella seconda giornata a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un incontro durato circa mezz’ora con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. A quanto si apprende, i due hanno parlato dell’agenda del prossimo decennio della Nato e fatto il punto sui rapporti con la Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) – Nella seconda giornata a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Diha avuto un incontro durato circa mezz’ora con il Segretario Generale della, Jens. A quanto si apprende, i due hanno parlato dell’agenda del prossimo decennio dellae fatto il punto sui rapporti con la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Nato: Di Maio vede Stoltenberg, focus su Russia... - salvatorenunz16 : @SecBlinken @luigidimaio @NATO Luigi of Maio - francajuli : @luigidimaio @NATO Buongiorno di Maio possibile che ne usciamo più da questa pandemia. Diteci la verità - vincenzopagano4 : RT @Luigi32532373: @luigidimaio @NATO Di Maio. Ma tu sai cos’è l’alleanza Atlantica, Ma tu non Sai neanche dove sta l’Atlantico. - Maurog1994 : Oggi Blinken in collegamento con i ministri degli esteri della Nato. Primo incontro della giornata con il ministro… -

Ultime Notizie dalla rete : Nato Maio Biden al Consiglio europeo: è già "storia". Non accadeva da 20 anni ... è la presenza (fisica) del segretario di Stato Usa, Blinken, a Bruxelles che ha già partecipato alla ministeriale della Nato e ieri ha incontrato anche il ministro degli Esteri, Di Maio , in un ...

Nato: Di Maio, inizia seconda giornata di lavoro della ministeriale a Bruxelles Bruxelles, 24 mar 08:19 - Inizia la seconda giornata di lavori alla ministeriale della Nato a Bruxelles, dove l'Italia è rappresentata dal capo della diplomazia,...

Nato, Di Maio: "Italia pienamente convinta dei valori atlantici" - Mondo Agenzia ANSA Nato: Di Maio vede Stoltenberg, focus su Russia Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) - Nella seconda giornata a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un incontro durato circa ...

Il Vertice Nato, Blinken agli…" Ma è soprattutto un messaggio chiaro che il resto del mondo non accetta più le barbarie colonialiste della Nato ed è pronto a difendersi e combattere. La Nato chiamò" Nell’editoriale in questione di R ...

... è la presenza (fisica) del segretario di Stato Usa, Blinken, a Bruxelles che ha già partecipato alla ministeriale dellae ieri ha incontrato anche il ministro degli Esteri, Di, in un ...Bruxelles, 24 mar 08:19 - Inizia la seconda giornata di lavori alla ministeriale dellaa Bruxelles, dove l'Italia è rappresentata dal capo della diplomazia,...Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) - Nella seconda giornata a Bruxelles, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un incontro durato circa ...Ma è soprattutto un messaggio chiaro che il resto del mondo non accetta più le barbarie colonialiste della Nato ed è pronto a difendersi e combattere. La Nato chiamò" Nell’editoriale in questione di R ...