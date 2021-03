Napoli, l’ex Ventura sicuro: “Squadra forte, ha le potenzialità per centrare la Champions” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Su chi deve fare la corsa il Napoli? Su sé stesso. Il Napoli ha uno degli organici migliori degli ultimi anni. Domenica a Roma ha fatto una partita importante e a 20? dalla fine sono entrati Osimhen e Lozano, giocatori che qualsiasi Squadra vorrebbe. Il Napoli ha le potenzialità per centrare la Champions, mi sembra abbia preso la strada giusta”. Lo ha detto a Radio Marte l’ex tecnico del Napoli e della nazionale italiana Gian Piero Ventura: “Insigne maturato definitivamente? Credo di sì, migliorato molto a 360°. Giocatore di un’importanza incredibile. Sicuramente è l’uomo immagine di questo Napoli, colui che si prende le responsabilità e che potrebbe diventare l’uomo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Su chi deve fare la corsa il? Su sé stesso. Ilha uno degli organici migliori degli ultimi anni. Domenica a Roma ha fatto una partita importante e a 20? dalla fine sono entrati Osimhen e Lozano, giocatori che qualsiasivorrebbe. Ilha leperla, mi sembra abbia preso la strada giusta”. Lo ha detto a Radio Martetecnico dele della nazionale italiana Gian Piero: “Insigne maturato definitivamente? Credo di sì, migliorato molto a 360°. Giocatore di un’importanza incredibile. Sicuramente è l’uomo immagine di questo, colui che si prende le responsabilità e che potrebbe diventare l’uomo ...

Advertising

sportli26181512 : Ventura: 'Il Napoli ha le potenzialità per entrare in Champions': L'ex Ct: 'Gli azzurri hanno uno degli organici mi… - anteprima24 : ** #Napoli, l'ex Ventura sicuro: 'Squadra forte, ha le potenzialità per centrare la Champions' **… - napolista : Zoff: “Insigne è la bandiera del Napoli. Il miglior allenatore italiano è Gotti” L’ex portiere a 1 Station Radio: “… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Renica: 'Obiettivo Champions? Il Napoli sta crescendo alla grande con il gioco, bisogna tenere la barra dritta e… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Renica: 'Obiettivo Champions? Il Napoli sta crescendo alla grande con il gioco, bisogna tenere la barra dritta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ex Inzaghi via dalla Lazio? I tifosi sognano Nesta: “Torna a casa” Corriere dello Sport.it