Napoli, la rivelazione dell’agente stuzzica le fantasie dei tifosi (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’agente di Jorginho Santos apre a un ritorno del centrocampista al Napoli: “La priorità sarebbe tornare in Italia, lì abbiamo tanti amici” L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto su Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” e ha parlato del futuro del suo assistito. Il centrocampista ha lasciato un grande ricordo nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’agente di Jorginho Santos apre a un ritorno del centrocampista al: “La priorità sarebbe tornare in Italia, lì abbiamo tanti amici” L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto su Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” e ha parlato del futuro del suo assistito. Il centrocampista ha lasciato un grande ricordo nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

B_R_U_C_E__ : @abatometro Ma vincilo te il campionato allora visto che è tanto facile. O il Napoli che per anni è arrivato sempre… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ARRIVA LA SVOLTA UN EX JUVENTUS CONFERMA, SARA' LUI IL PROSSIMO ALLENATORE. RIVELAZIONE IN DIRETTA, NAPOLET… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, TUTTA LA VERITA' SCUDETTO 2018, RIVELAZIONE INCREDIBILE. DOPO ANNI ESCE FINALMENTE ALLO SCOPERTO, ACCUSE DU… - ForzAzzurri1926 : ??NAPOLI, INCREDIBILE RIVELAZIONE DELL'ATTACCANTE: HA VOLUTO SPIEGARE TUTTO AI TIFOSI! SIETE D'ACCORDO CON LUI? >>… - junews24com : Ferrara, la rivelazione: «Napoli o Juve? Ecco quale squadra tifo» -