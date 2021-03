Napoli | il murale di Maradona farà da sfondo in un film di Gassmann

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ai Quartieri Spagnoli c’è grande fermento per la scelta del regista Bruno Conti che ha deciso di inserire nel suo prossimola piazza dedicata a Diego Armandocon tanto die altarini. Si tratta di “Finché c’è crimine c’è speranza”, terza parte della trilogia che ha visto la buona riuscita dei primi due episodi: “Non ci resta che il crimine” e “Ritorno al crimine”. Un’opera cinematografica che vede come protagonisti alcuni pezzi da 90 come Alessandro, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini. Ilsarà ambientato nel lontano 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale e sarà girato a, precisamente ai Quartieri Spagnoli dove è presente ildi ...

La Repubblica

Rimossi stamattina aunin via Chiaro di Luna, nel quartiere Poggioreale, ed un altarino in vico Lungo Teatro nuovo, nel quartiere Montecalvario, in area di interesse archeologico. Le due opere abusive sono ......il grande altarino in pietra dedicato a Masiello grazie all'intervento degli operai della... A Ponticelli è stato invece cancellato ildi Emanuele 'Pisellino' Errico . Piccolo spacciatore ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Continua l’opera di rimozione di murales, altarini e manufatti abusivi, dedicati a persone o fatti riconducibili alla criminalità ...Napoli. Stamattina a Napoli ... Ne dà notizia la Prefettura in una nota. Si tratta di un murales sito in Via Chiaro di Luna, nel quartiere Poggioreale, dedicato a Emanuele Errico, ucciso il 26 aprile ...