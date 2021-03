Napoli | c’è anche Italiano per la panchina | De Laurentiis valuta l’allenatore dello Spezia

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilè concentrato sul campionato in corso, ma a tenere banco sonole strategie per la prossima stagione con novità in arrivo sul fronte allenatore: la conferma di Gennaro Gattuso è da escludere. Il club azzurro è reduce dal colpo grosso contro la Roma, in particolar modo sono tre le vittorie consecutive che hanno permesso di entrare pienamente in corsa per la qualificazione in Championsconsiderando la partita da recuperare contro la Juventus. In campionato ha conquistato 53 punti in 27 partite frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, mentre in Europa League ha fatto i conti con un percorso deludente. LadelFoto di Riccardo Antimiani / AnsaIl presidente De Laurtentiis stando alcuni nomi per ladella prossima ...