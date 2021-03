Napoli | calciomercato | nome nuovo per la difesa | oltre a Senesi c’è Milenkovic dalla Fiorentina

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli azzurri stanno programmando il futuro in vista della prossima stagione In casasi potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione del reparto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Benitez si tira fuori dalla corsa al Napoli: motivi familiari alla base della scelta #calciomercato - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #IlMattino – #Italiano è un #Sarri bis, #ADL ci pensa: la situazione - notiziasportiva : #Calciomercato Napoli, casting allenatore: no di Benitez, sogno Allegri e altri 6 nomi - BombeDiVlad : ?? #Napoli, idea #Milenkovic se dovesse partire #Koulibaly: le cifre ?? ???? Sullo sfondo resta #Senesi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli calciomercato

Calciomercato.com

Restando alle sfide, in Spagna - Grecia si gioca un po' di Cagliari - Juve (Lykogiannis - Morata) o di Cagliari -(Lykogiannis - Fabian Ruiz). Duelli italiani anche in Bulgaria - Svizzera, con ...Il prossimodelsarà segnato da tanti colpi in uscita, anche di qualche pezzo pregiato. A cambiare sarà la difesa delpronta a grandi cambiamenti, come scrive Gazzetta dello Sport. Sul ...La Società Akragas calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Di Salvo, classe 2001, proveniente dall’A.S.D. San Luca, formazione del campionato ...Protagonisti in campo, artefici con il pallone a rimbalzo controllato tra i piedi dei 18 successi in altrettanti incontri che sono valsi l’accesso nella prossima massima serie nazionale al Napoli.