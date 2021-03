Naomie Harris nella serie Showtime L'uomo che cadde sulla terra (Di mercoledì 24 marzo 2021) Naomie Harris affiancherà il collega Chiwetel Ejiofor nella serie fantascientifica targata Showtime L'uomo che cadde sulla terra. La candidata all'Oscar Naomie Harris affiancherà Chiwetel Ejiofor nella serie Showtime The Man Who Fell to Earth, adattamento del romanzo di Walter Tevis L'uomo che cadde sulla terra. In The Man Who Fell to Earth, Naomie Harris interpreterà "una brillante scienziata e ingegnere che deve sconfiggere i propri demoni nel tentativo di salvare due mondi", come svela Hollywood Reporter. La serie ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)affiancherà il collega Chiwetel Ejioforfantascientifica targataL'che. La candidata all'Oscaraffiancherà Chiwetel EjioforThe Man Who Fell to Earth, adattamento del romanzo di Walter Tevis L'che. In The Man Who Fell to Earth,interpreterà "una brillante scienziata e ingegnere che deve sconfiggere i propri demoni nel tentativo di salvare due mondi", come svela Hollywood Reporter. La...

