Museo della Memoria Storica con Percorso Della Memoria - Quota 424 ad Altavilla Silentina. (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune di Altavilla Silentina ufficializza il finanziamento accordato per il progetto "Storytelling del Territorio, la storia il nostro futuro. Ideazione Museo Della Memoria Storica con Percorso ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune diufficializza il finanziamento accordato per il progetto "Storytelling del Territorio, la storia il nostro futuro. Ideazionecon...

Advertising

silvia_sb_ : Intanto, il museo della scienza di Londra (uno dei centri vaccinali della citta') invita chiunque volesse a prenota… - giildagio : RT @giildagio: Ritorna a Ravenna, in prestito dal Museo del Louvre, la scultura della Madonna in trono con Bambino. - _shadowlikeme95 : RT @mariannabrl: Qualche foto che circola sui social di HYBE Insight - lo spazio espositivo/museo interattivo/fanspace(?) parte del nuovo p… - CyberSecHub0 : RT @maurosays: Cosa hanno in comune i #pagamentidigitali e la #cybersecurity? Molto più di quanto non si pensi! Per questo, ne abbiamo pa… - deutschebankIT : A lezione di arte con @UffiziGalleries. Il museo fiorentino offre lezioni gratuite agli alunni della scuola primari… -