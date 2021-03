Motomondiale 2021 | tutti i piloti italiani al via in MotoGP | Moto2 | Moto3 e MotoE

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si stanno svolgendo a Losail (Qatar) gli ultimi preparativi in vista del. Scorrendo le entry list delle quattro categorie spiccano 28, sette nella classe regina. Il Bel Paese si prepara a dare spettacolo dopo aver vinto, nel 2020, il Mondialegrazie ad Enea Bastianini, pronto al debutto insieme a Luca Marini incon Esponsorama Racing (Ducati). I due giovani si uniscono Francesco Bagnaia, dalufficiale Ducati al posto di Danilo Petrucci, alfiere per questa annata di KTM Team Tech3. Lorenzo Salvadori conferma il proprio impegno il team Gresini, mentre Valentino Rossi debutta accanto a Franco Morbidelli con la Yamaha del Team Petronas. Insono molte le conferme alla vigilia della stagione. Marco Bezzecchi continua ...

Era la classe regina in pectore degli anni '90. Gli anni dei salti del Salzburgring, delle sportellate al Nurburgring. Gli anni delle bagarre all'ultimo giro al 'Motodrom' di Hockenheim. Di Luca ...Il circuito di Losail questo fine settimana ospiterà il primo appuntamento della stagioneper le tre classi del Mondiale e ad aprire le danze sarà come sempre la Moto3 . Tanti protagonisti dello scorso anno hanno fatto il salto di categoria, ma nei test pre - stagionali si sono già ...Si stanno svolgendo a Losail (Qatar) gli ultimi preparativi in vista del Motomondiale 2021. Scorrendo le entry list delle quattro categorie spiccano 28 italiani, sette nella classe regina. Il Bel Paes ...Semaforo verde domenica alle 19 a Losail: il governo locale offre i vaccini. Aspettando Marquez e (forse) Dovizioso, prende il via la stagione più incerta ...