Motomondiale 2021, i partecipanti delle quattro classi: tutti gli italiani in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutto è pronto a Losail (Qatar) per il via del Motomondiale 2021. Una nuova avventura sta per cominciare e l’Italia delle due-ruote vorrà farsi valere per dimostrarsi all’altezza della situazione. Nella classe regina, la MotoGP, il contingente del Bel Paese annovererà ben sette piloti. Ci sarà l’inossidabile Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che nonostante lo scorrere del tempo ha intatte le sue motivazioni. A far compagnia al “Dottore” ci saranno Franco Morbidelli, suo compagno di squadra, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory), Luca Marini ed Enea Bastianini sulle Ducati del Team Esponsorama, Danilo Petrucci sulla KTM Tech3 e Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia. Ambizioni di non poco conto nella classe intermedia, la Moto2, con Marco Bezzecchi desideroso di portare avanti la tradizione dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutto è pronto a Losail (Qatar) per il via del. Una nuova avventura sta per cominciare e l’Italiadue-ruote vorrà farsi valere per dimostrarsi all’altezza della situazione. Nella classe regina, la, il contingente del Bel Paese annovererà ben sette piloti. Ci sarà l’inossidabile Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che nonostante lo scorrere del tempo ha intatte le sue motivazioni. A far compagnia al “Dottore” ci saranno Franco Morbidelli, suo compagno di squadra, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory), Luca Marini ed Enea Bastianini sulle Ducati del Team Esponsorama, Danilo Petrucci sulla KTM Tech3 e Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia. Ambizioni di non poco conto nella classe intermedia, la, con Marco Bezzecchi desideroso di portare avanti la tradizione dello ...

