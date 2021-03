MotoGP, Valentino Rossi e la sua ‘ostinata’ passione: la voglia di gareggiare più forte delle critiche dei detrattori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sacro fuoco sempre acceso. Valentino Rossi il gas lo vuol tenere aperto e per il 26° anno sarà nel Motomondiale. 115 vittorie (89 in top-class), 235 podi (199 nella classe regina), 65 pole position (55 in MotoGP/500 cc.) e 9 titoli iridati (7 nella massima cilindrata) fanno parte della storia. Un lungo percorso che continua, con la voglia di stupire e di mettersi in discussione. Lo spirito è sempre lo stesso: puntare ai podi e alle vittorie. Certo, l’ultimo titolo vinto nel 2009 e l’ultimo GP conquistato nel 2017 sono lì a dimostrare che di difficoltà in questo periodo ci sono state, ma il “Dottore” non è mai stato lì a disperarsi più di tanto perché essenzialmente per lui andare in moto rappresenta in primis un grande divertimento. “Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al passato ma è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un sacro fuoco sempre acceso.il gas lo vuol tenere aperto e per il 26° anno sarà nel Motomondiale. 115 vittorie (89 in top-class), 235 podi (199 nella classe regina), 65 pole position (55 in/500 cc.) e 9 titoli iridati (7 nella massima cilindrata) fanno parte della storia. Un lungo percorso che continua, con ladi stupire e di mettersi in discussione. Lo spirito è sempre lo stesso: puntare ai podi e alle vittorie. Certo, l’ultimo titolo vinto nel 2009 e l’ultimo GP conquistato nel 2017 sono lì a dimostrare che di difficoltà in questo periodo ci sono state, ma il “Dottore” non è mai stato lì a disperarsi più di tanto perché essenzialmente per lui andare in moto rappresenta in primis un grande divertimento. “Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al passato ma è ...

